Ива Иванова отпадна и от турнира на двойки в Тунис

Ива Иванова завърши участието си в тенис турнира в Монастир и в битката на двойки. Състезателката на ТК „Хасково 2015“ и партньорката й от Франция Алиса Регер загубиха от австралийката Теника Макгифин и латвийката Елза Томасе. Българо-френският тандем загуби първия сет със 7-5. Последва изравняване след 6-4. В шампионския тайбрек Макгифин и Томасе бяха по-добри и го взеха с 10-5 точки.

Така за Ива Иванова участието на този турнир в Тунис приключи. Вчера тя отпадна и от битката на сингъл, след като на осминафиналите отстъпи пред японката Канон Саваширо с 6-0/7-5.

Източник: Haskovo.NET

