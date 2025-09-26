Рая Маркова спечели турнира по тенис при девойките, Зия Айдин е победител при юношите в Хасково

Рая Маркова от ТК „Августа Траяна“ (Стара Загора) триумфира в битката при девойките на международния тенис турнир, който се провежда на кортовете в Хасково. На финала водачката в схемата победи с 2:0 сета състезателката на ТК „Хасково 2015“ Мария Магдалена Янакиева. Маркова спечели решителната среща с 6-2/6-2.

Днес се изиграха и двата полуфинала при юношите. Състезателят на „Хасково 2015“. Кристиан Стефанов се наложи с 6-4/6-4 над Кристиан Косев. В другия полуфинал водачът в схемата Зия Айдин от Турция победи димитровградчанина Мартин Бонев. Айдин взе мача с резултат 6-4/6-2. Финалът трябваше да е утре сутринта. Заради контузия и лекарска забрана Кристиан Стефанов се отказа от участие в мача. Така титлата отиде в ръцете на Зия Айдин.