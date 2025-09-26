От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

21 °C

Рая Маркова спечели турнира по тенис при девойките, Зия Айдин е победител при юношите в Хасково

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    Рая Маркова от ТК „Августа Траяна“ (Стара Загора) триумфира в битката при девойките на международния тенис турнир, който се провежда на кортовете в Хасково. На финала водачката в схемата победи с 2:0 сета състезателката на ТК „Хасково 2015“ Мария Магдалена Янакиева. Маркова спечели решителната среща с 6-2/6-2.

    Днес се изиграха и двата полуфинала при юношите. Състезателят на „Хасково 2015“. Кристиан Стефанов се наложи с 6-4/6-4 над Кристиан Косев. В другия полуфинал водачът в схемата Зия Айдин от Турция победи димитровградчанина Мартин Бонев. Айдин взе мача с резултат 6-4/6-2. Финалът трябваше да е утре сутринта. Заради контузия и лекарска забрана Кристиан Стефанов се отказа от участие в мача. Така титлата отиде в ръцете на Зия Айдин.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Адрияно Дженев и Виктория Лазарова спечелиха титлите на Държавния тенис турнир в Хасково
    Адрияно Дженев и Виктория Лазарова спечелиха титлите на Държавния тенис турнир в Хасково
    Адриано Дженев се класира за полуфиналите на Държавния тенис турнир в Хасково
    Адриано Дженев се класира за полуфиналите на Държавния тенис турнир в Хасково
    Хасково е домакин на Държавен турнир по тенис за юноши и девойки
    Хасково е домакин на Държавен турнир по тенис за юноши и девойки
    Лилия Димова: Очаквам през новия сезон да постигна успехи на международно и републиканско ниво
    Лилия Димова: Очаквам през новия сезон да постигна успехи на международно и републиканско ниво
    Победи за водачите в схемите на международния тенис турнир “Купа Хасково”
    Победи за водачите в схемите на международния тенис турнир “Купа Хасково”
    Международният турнир по тенис “Купа Хасково” стартира на Великден
    Международният турнир по тенис “Купа Хасково” стартира на Великден
    „Тенисът – спорт за всички“ за втора година в Харманли
    „Тенисът – спорт за всички“ за втора година в Харманли

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Решено: Синята зона в Хасково става 2 лева на час, 1 лев ще е паркирането до 30 минути
    Решено: Синята зона в Хасково става 2 лева на час, 1 лев ще е паркирането до 30 минути
    преди 10 минути
    Отложиха делото срещу Мюмюн Искендер за отстраняването му като кмет на Минерални бани
    Отложиха делото срещу Мюмюн Искендер за отстраняването му като кмет на Минерални бани
    преди 42 минути
    Разпадна се групата на „Синя България“ за Хасково в ОбС след напускането на Милена Налбантова
    Разпадна се групата на „Синя България“ за Хасково в ОбС след напускането на Милена Налбантова
    преди 2 часа
    Конфискуваха 319 стоки менте от автобус по пътя между Хасково и Димитровград
    Конфискуваха 319 стоки менте от автобус по пътя между Хасково и Димитровград
    преди 3 часа
    3 общини в Хасковско кандидатстват за средства за ремонт на училища, детски градини и саниране на блокове
    3 общини в Хасковско кандидатстват за средства за ремонт на училища, детски градини и саниране на блокове
    преди 3 часа
    Жълт код за силен вятър в Хасковско, но и по-хладно в петък
    Жълт код за силен вятър в Хасковско, но и по-хладно в петък
    преди 4 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Истории извън Новините – Друмев - силата да сбъдваш мечтите си и на село

    Случаен виц

    Пет отличия за каратеките на „Торнадо“ на състезание в Габрово
    Хасковските линейки с нова база в бившия дом „Майка и дете“

    Ако загине справедливостта, човешкият живот няма да има вече никаква стойност. - Имануел Кант

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Варненска чорба с наденица и зеленчуци
    Варненска чорба с наденица и зеленчуци

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини