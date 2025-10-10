Митко Генов е на полуфинал на тенис турнира в Хасково

Състезателят на ТК „Хасково 2015“ Митко Генов продължава с победите на международния турнир от втора категория на Тенис Европа. Възпитаникът на местната школа записа пореден успех и се класира на полуфиналите. Генов спечели четвъртфиналния си мач срещу руснака Александр Кирианов с 6-0/6-2. На полуфиналите Генов ще се изправи срещу румънеца Лука Андрей Анхел, който днес се наложи с 6-3/6-2 над Максим Табаков.

При момичетата до 12 години Кайра Алексиева и Вивиан Бессалева изиграха оспорван мач, който завърши след обрат. Състезателката на „Хасково 2015“ Кайра Алексиева поведе след 6-2. Вивиан Бессалева изравни след 6-4 и така се стигна до шампионски тайбрек. В него имаше обрати и в крайна сметка с 11:9 точки победата постигна Бессалева.

На финала тя ще играе срещу Никол Бюлбюлева, която днес победи с 5-7/6-3/10-4 Ниа Синчанова. Финалът при момичетата е утре, а в неделя е решителният мач при момчетата.