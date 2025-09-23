Хасково е домакин на турнир от Тенис Европа

72-ма състезатели стартираха битката в международния тенис турнир за юноши и девойки под 16 години, който се провежда на кортовете на „Кенана“. Надпреварата е от календара на Тенис Европа.

Днес се изиграха мачовете от втори кръг от основната схема на сингъл. Водач при юношите е турчинът Зиа Айдън.

При девойките номер едно в схемата е българската Рая Маркова.

Финалите на сингъл са в петък и в събота, съответно за девойки и за юноши. На двойки девойки решителният мач е в четвъртък, а ден по-късно е финалът на двойки юноши.

В турнира участват тенисисти от осем държави, повечето състезатели са от България.