Хасковските линейки с нова база в бившия дом „Майка и дете“

    Хасковските линейки вече имат нова база. Досега те се помещаваха в двора на МБАЛ-Хасково, но от няколко дни са преместени край улица „Видин“ в база, която е част от бившия дом „Майка и дете“, ремонтирана по национална програма. Тя се намира край ОУ „Любен Каравелов“.

    Общо в Хасковска област функционират 23 линейки и са сформирани 14 медицински екипа. Дежурните в Хасково екипи са 3, но има и резервни. Те обслужват не само община Хасково, но също общините Минерални бани и Стамболово.

    Новият Център за спешна медицинска помощ предстои да бъде открит официално след около десетина дни, каза началникът на ЦСМП-Хасково д-р Петя Радва. 

    Източник: Haskovo.NET

