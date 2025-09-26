3 общини в Хасковско кандидатстват за средства за ремонт на училища, детски градини и саниране на блокове

3 общини в Хасковска област кандидатстват за ремонт на училища, детски градини, саниране на жилищни блокове и сгради за обща стойност 88 632 863 лв. Това са общините Хасково, Димитровград и Свиленград. От администрациите са подали концепции за интегрирани териториални инвестиции на територията на Южен централен регион, в който са включени 5 области, съобщи на пресконференция управителят на Областния информационен център в Хасково Евгени Консулов. От общините са кандидатствали за финансиране по програма „Развитие на регионите“.

Тази година участват проекти с до 5 партньори. Водещият партньор трябва да е град с население над 15 000 жители, което ограничи възможностите на общините в Хасковска област. Така имаха възможност да кандидатстват 4 общини. Този път с концепция не участва Община Харманли.

В концепциите на кандидатстващите общини в Хасковска област са включени и други региони – Кърджали, Смолян, Панагюрище и Пловдив. Кандидатстването е за общо 11 концепции в ЮЦР за отпускане на над 120 млн. лв., като вероятно ще бъдат одобрени 4 от тях. Подпомагането е до 25% от финансовия ресурс по основната финансираща програма.

Община Хасково е кандидатствала за 51 145 578 лв. Предвиден е основен ремонт и саниране на две училища - ОУ „Любен Каравелов“ в Хасково и ОУ „Любен Каравелов“ в село Узунджово, на две детски градини – №16 „Славейче“ и №18 „8-ми март“, ремонт на Филиала в Хасково на Тракийския университет и оборудване на лаборатории, саниране на два жилищни блока в Хасково – на улица „Стара планина“ 69-71 и на блок №7 в кв. „Бадема“, модернизация на МБАЛ-Хасково – закупуване на комбиниран ангиограф за кардио интервенции на периферните съдове, който да се използва в Инвазивната кардиология, почистване и укрепване на десни притоци на река Марица и на река Хасковска в Източна индустриална зона с приблизителна дължина 1900 метра, река Харманлийска в село Динево с дължина около 2100 метра, реката в село Книжовник и река Карамандере.

Предвидени са и дейности в други областни градове-партньори по проекта в ЮЦР.

Община Димитровград е кандидатствала с идеен проект за 37 450 000 лв. Включено е саниране на 15 блока в Бригадирския град, изграждане на подходяща инфраструктура за предоставяне на интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността – изграждане на сграда и доставка на съответното оборудване за две здравно-социални услуги – за резидентна грижа за 8 пълнолетни лица с трайни увреждания с потребности от постоянни медицински грижи и за резидентна грижа за 12 възрастни хора с невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи, изграждане на нова сграда за социални жилища за настаняване на уязвими лица.

Предвидени са и дейности в други областни градове-партньори по проекта в ЮЦР.

Община Свиленград е кандидатствала с идеен проект за 37 285 000 лв. Предвидени са основен ремонт на I-во ОУ „Иван Вазов“, на двора на ДГ „Зорница“, саниране на два блока – на ул. „Одрин“ №4 и на ул. „Одрин“ №6. В Димитровград е включена дейност за жилищно настаняване за изграждане на 4-етажна сграда с РЗП до 2000 кв.м, с 20 самостоятелни обекта – двустайни и тристайни. В Свиленград е предвидено почистване и укрепване на брега на река Марица в крайграничния град. Предвидени са и дейности в други областни градове-партньори по проекта в ЮЦР.

Предстоят процедури за одобрение, поясни експертът Димо Димов от Областния информационен център в Хасково.