От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

-1 °C

Баскетболният „Хасково“ с девета победа в първенството

Изображение 1 от 26
Покажи в галерия

    В мач от поредния кръг от първенството на регион „Запад“ в „А“ група „Хасково“ посрещна „Политехника“. Двубоят бе четвърти между двата тима през шампионата. Домакините влязоха силно в срещата и след първата част с удобен аванс. Втората част отново започна добре за домакините. Повече от 3 минути и половина гостите не бяха отбелязали точка. 

    От своя страна „Хасково“ поддържаше двуцифрен аванс. На почивката преднината бе 20 точки за домакините, а резултатът бе 41:21. 

    След паузата баскетболистите на „Политехника“ заиграха по-добре и намалиха пасива си. Все пак хасковлии не изпуснаха победата и спечелиха със 70:62 точки. 

    С успеха си „Хасково“ измести „Политехника“ от втората позиция във временното класиране. 

    Победата бе трета за тима на Янко Желев срещу този съперник през редовния сезон, като „Политехника“ надделя веднъж. Хасковлии са с общо 9 успеха в първенството на „А“ група“. 

    На 8-ми февруари „Хасково“ играе четвъртфинален двубой от турнира за купата на ББЛ срещу „Сливен баскет“. Двубоят е в зала „Васил Левски“ в Сливен. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Дубълът на ОФК „Хасково“ с победа в контрола с градски съперник
    Дубълът на ОФК „Хасково“ с победа в контрола с градски съперник
    преди 4 часа
    Ритуално заразяха лозите в масивите на „Малката звезда“
    Ритуално заразяха лозите в масивите на „Малката звезда“
    преди 6 часа
    Хасково почете с цветя и панихида жертвите на комунистическия режим
    Хасково почете с цветя и панихида жертвите на комунистическия режим
    преди 8 часа
    Стефанина Захариева и Анна-Мария Петкова с бронзови медали на държавния шампионат
    Стефанина Захариева и Анна-Мария Петкова с бронзови медали на държавния шампионат
    преди 9 часа
    Оранжев код за обилен снеговалеж и покривка до 30 см
    Оранжев код за обилен снеговалеж и покривка до 30 см
    преди 12 часа
    Дубълът на „Хасково“ с нов успех в баскетболното първенство
    Дубълът на „Хасково“ с нов успех в баскетболното първенство
    преди 1 ден

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Zucchero - Amor Che Muovi Il Sole

    Случаен виц

    Ритуално заразяха лозите в масивите на „Малката звезда“

    Ако можеш да направиш нещо - направи го сега. Не се знае дали ще можеш да го направиш по-късно. - Вантала

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сватбена пита
    Сватбена пита

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини