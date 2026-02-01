Баскетболният „Хасково“ с девета победа в първенството

В мач от поредния кръг от първенството на регион „Запад“ в „А“ група „Хасково“ посрещна „Политехника“. Двубоят бе четвърти между двата тима през шампионата. Домакините влязоха силно в срещата и след първата част с удобен аванс. Втората част отново започна добре за домакините. Повече от 3 минути и половина гостите не бяха отбелязали точка.

От своя страна „Хасково“ поддържаше двуцифрен аванс. На почивката преднината бе 20 точки за домакините, а резултатът бе 41:21.

След паузата баскетболистите на „Политехника“ заиграха по-добре и намалиха пасива си. Все пак хасковлии не изпуснаха победата и спечелиха със 70:62 точки.

С успеха си „Хасково“ измести „Политехника“ от втората позиция във временното класиране.

Победата бе трета за тима на Янко Желев срещу този съперник през редовния сезон, като „Политехника“ надделя веднъж. Хасковлии са с общо 9 успеха в първенството на „А“ група“.

На 8-ми февруари „Хасково“ играе четвъртфинален двубой от турнира за купата на ББЛ срещу „Сливен баскет“. Двубоят е в зала „Васил Левски“ в Сливен.