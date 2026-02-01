От х:

Ритуално заразяха лозите в масивите на „Малката звезда“

    Лозарите от Свиленград и Харманли зарязаха днес ритуално лозите в масивите край пътен възел „Малката звезда“. За Цар на лозето в Сакар беше избран Свилен Георгиев от Харманли. Той се занимава с лозарство и производство на вино от 11 години. Семейната винарна, в която Свилен е технолог, разполага с 1500 декара собствен лозов масив.

    Отглеждат предимо червени винени сортове- каберне сувеньон, сира, рубин и други.

    Хасково е един от най-развитите региони в отрасъла винарство и лозарство. Общо лозовите масиви в Хасковска област са над 25 000 декара.

    1 февруари е денят, в който Българската православна църква почита  паметта на свети мъченик Трифон. Светецът е счита за покровител на лозарите, градинарите и винарите. Празникът се почита и на 14 февруари (по стар стил).

    Източник: Haskovo.NET

