Ритуално заразяха лозите в масивите на „Малката звезда“

Лозарите от Свиленград и Харманли зарязаха днес ритуално лозите в масивите край пътен възел „Малката звезда“. За Цар на лозето в Сакар беше избран Свилен Георгиев от Харманли. Той се занимава с лозарство и производство на вино от 11 години. Семейната винарна, в която Свилен е технолог, разполага с 1500 декара собствен лозов масив.

Отглеждат предимо червени винени сортове- каберне сувеньон, сира, рубин и други.

Хасково е един от най-развитите региони в отрасъла винарство и лозарство. Общо лозовите масиви в Хасковска област са над 25 000 декара.

1 февруари е денят, в който Българската православна църква почита паметта на свети мъченик Трифон. Светецът е счита за покровител на лозарите, градинарите и винарите. Празникът се почита и на 14 февруари (по стар стил).