От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

0 °C

Дубълът на ОФК „Хасково“ с победа в контрола с градски съперник

Изображение 1 от 8
Покажи в галерия

    Въпреки снега контролата между отборите на ХФК „Хасково“ и ОФК „Хасково II“ се проведе. Мачът бе на заснежения терен на стадион „Младост“.

    Краен победител в контролата бе дубълът на ОФК „Хасково“. Тимът спечели с 3:2.

    Двата тима се подготвят за пролетния дял от шампионата в Трета Югоизточна лига. Във временното класиране ОФК „Хасково II“ е на трета позиция, а ХФК „Хасково“ заема девето място. Шампионатът се подновява през този месец. Отборите ще се изправят един срещу друг и в първия си официален мач за пролетния дял на първенството, който е в края на този месец.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Ритуално заразяха лозите в масивите на „Малката звезда“
    Ритуално заразяха лозите в масивите на „Малката звезда“
    преди 3 часа
    Хасково почете с цветя и панихида жертвите на комунистическия режим
    Хасково почете с цветя и панихида жертвите на комунистическия режим
    преди 5 часа
    Стефанина Захариева и Анна-Мария Петкова с бронзови медали на държавния шампионат
    Стефанина Захариева и Анна-Мария Петкова с бронзови медали на държавния шампионат
    преди 6 часа
    Оранжев код за обилен снеговалеж и покривка до 30 см
    Оранжев код за обилен снеговалеж и покривка до 30 см
    преди 9 часа
    Дубълът на „Хасково“ с нов успех в баскетболното първенство
    Дубълът на „Хасково“ с нов успех в баскетболното първенство
    преди 21 часа
    Пчеларите в Хасковско очакват добри добиви тази година
    Пчеларите в Хасковско очакват добри добиви тази година
    преди 1 ден

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Tiken Jah Fakoly - Plus rien ne m'étonne

    Случаен виц

    Хасково почете с цветя и панихида жертвите на комунистическия режим
    Ритуално заразяха лозите в масивите на „Малката звезда“

    Здравата работа може да изглежда като затвор само когато не носи удовлетворение! - Малкълм Гладуел

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Панирани печурки
    Панирани печурки

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини