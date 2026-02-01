Дубълът на ОФК „Хасково“ с победа в контрола с градски съперник

Въпреки снега контролата между отборите на ХФК „Хасково“ и ОФК „Хасково II“ се проведе. Мачът бе на заснежения терен на стадион „Младост“.

Краен победител в контролата бе дубълът на ОФК „Хасково“. Тимът спечели с 3:2.

Двата тима се подготвят за пролетния дял от шампионата в Трета Югоизточна лига. Във временното класиране ОФК „Хасково II“ е на трета позиция, а ХФК „Хасково“ заема девето място. Шампионатът се подновява през този месец. Отборите ще се изправят един срещу друг и в първия си официален мач за пролетния дял на първенството, който е в края на този месец.