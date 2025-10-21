1108 нарушения заснеха пътните камери в Хасковско за седмица

1108 електронни фиша са заснели пътните камери през седмицата от 13-ти до вчера, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Пътните полицаи са засекли 956 водачи, нарушили пътния закон. От тях на 140 са съставени актове по Закона за движение по пътищата, а останалите 816 – са санкционирани с фишове.

Пътните полицаи са връчили и 89 наказателни постановления.

През седмицата са регистрирани 15 пътнотранспортни произшествия, от които 3 тежки с 4 ранени граждани. ПТП-та с материални щети са 12.

През седмицата са регистрирани 672 пътни превозни средства и са поставени 73 транзитни регистрационни табели. Приети са 207 заявления за свидетелство за правоуправление, а са връчени готови 207 шофьорски книжки.