От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

1108 нарушения заснеха пътните камери в Хасковско за седмица

1108 електронни фиша са заснели пътните камери през седмицата от 13-ти до вчера, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Пътните полицаи са засекли 956 водачи, нарушили пътния закон. От тях на 140 са съставени актове по Закона за движение по пътищата, а останалите 816 – са санкционирани с фишове.

Пътните полицаи са връчили и 89 наказателни постановления.

През седмицата са регистрирани 15 пътнотранспортни произшествия, от които 3 тежки с 4 ранени граждани. ПТП-та с материални щети са 12.

През седмицата са регистрирани 672 пътни превозни средства и са поставени 73 транзитни регистрационни табели. Приети са 207 заявления за свидетелство за правоуправление, а са връчени готови 207 шофьорски книжки.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Три титли за каратеките на „Торнадо“ на турнир в столицата
Три титли за каратеките на „Торнадо“ на турнир в столицата
преди 9 минути
Кола разби огражденията край Бизнес центъра в Хасково
Кола разби огражденията край Бизнес центъра в Хасково
преди 42 минути
Облачно през целия ден
Облачно през целия ден
преди 1 час
Избраха победителите в конкурса „Лице на Хасково“
Избраха победителите в конкурса „Лице на Хасково“
преди 16 часа
32-годишен остава в ареста за опит за контрабанда на над 25 кг марихуана
32-годишен остава в ареста за опит за контрабанда на над 25 кг марихуана
преди 17 часа
В ПГТ отбелязаха Световния ден на готвача с открит урок и „фюжън“ деликатеси
В ПГТ отбелязаха Световния ден на готвача с открит урок и „фюжън“ деликатеси
преди 18 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Художници-алхимици

Случаен виц

Облачно през целия ден

Около веригата от правила винаги трябва да има пръстен на сребърна нишка на въображението. - Роберт Шуман

Последни обяви

Случайна рецепта

Портокалово-шоколадов кекс
Портокалово-шоколадов кекс

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини