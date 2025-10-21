Облачно през целия ден

Облачно време с ниска вероятност от валежи ни очаква днес в Хасковска област. Температурите ще бъдат ниски сутрин и сравнително високи за сезона през деня – между 4 и 19 градуса.

В сряда и четвъртък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над южните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд.

В сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Вятърът ще е от юг-югоизток – слаб до умерен. Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните – между 17° и 22°.