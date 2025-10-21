От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

Облачно през целия ден

Облачно време с ниска вероятност от валежи ни очаква днес в Хасковска област. Температурите ще бъдат ниски сутрин и сравнително високи за сезона през деня – между 4 и 19 градуса.

В сряда и четвъртък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над южните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд.

В сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Вятърът ще е от юг-югоизток – слаб до умерен. Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните – между 17° и 22°.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Три титли за каратеките на „Торнадо“ на турнир в столицата
Три титли за каратеките на „Торнадо“ на турнир в столицата
преди 8 минути
1108 нарушения заснеха пътните камери в Хасковско за седмица
1108 нарушения заснеха пътните камери в Хасковско за седмица
преди 30 минути
Кола разби огражденията край Бизнес центъра в Хасково
Кола разби огражденията край Бизнес центъра в Хасково
преди 41 минути
Избраха победителите в конкурса „Лице на Хасково“
Избраха победителите в конкурса „Лице на Хасково“
преди 16 часа
32-годишен остава в ареста за опит за контрабанда на над 25 кг марихуана
32-годишен остава в ареста за опит за контрабанда на над 25 кг марихуана
преди 17 часа
В ПГТ отбелязаха Световния ден на готвача с открит урок и „фюжън“ деликатеси
В ПГТ отбелязаха Световния ден на готвача с открит урок и „фюжън“ деликатеси
преди 18 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Волева - Ето Ме / Voleva - Eto Me

Случаен виц

Кола разби огражденията край Бизнес центъра в Хасково
1108 нарушения заснеха пътните камери в Хасковско за седмица

Когато опознаеш себе си, не използвай това свое познанство за отправна точка към целия свят. - Александър Велики

Последни обяви

Случайна рецепта

Пуешко месо с гъби
Пуешко месо с гъби

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини