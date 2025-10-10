Състезателите на „Тангра – Спорт“ с титла и бронз на шампионата по кик бокс

Успешно представяне на Държавното първенство по кик бокс в стил фул контакт записаха възпитаниците на хасковския клуб „Тангра – Спорт“. Във Варна представителите на хасковската школа завоюваха една титла и един бронзов медал. Шампион на България при момчетата 9-10 години в кат. до 33 кг. стана Радослав Иванов. Възпитаникът на треньора Делчо Манолов стигна до успеха след две победи – над действащите вицешампион и шампион. 9-годишният Радо изненада всички с представянето си, още повече, че за него това бе първо голямо състезание след година и половина тренировки.

Иван Андонов донесе другия медал за СК по кик бокс и муай тай „Тангра – Спорт“. Андонов е трети при юношите до 16 години в кат. до 75 кг.

„Държавното първенство за купата на Варна е един от най-силните турнири, които се организират от нашата федерация по кик бокс. Щастливи сме от резултатите. Радо е от година и половина при мен, Иван пък е от три месеца в клуба. Радвам се, че и двамата успяха да постигнат победи, за мен са победи. Доста интересно беше във Варна, доста зрелищно, аз се радвам, че моите момчета успяха да покажат това, което трябва“, коментира президентът и главен треньор на СК по кик бокс и муай тай „Тангра – Спорт“ – Хасково Делчо Манолов.

За състезателите му предстоят още участия до края на годината. Следващата надпревара е в стил лоу кик и ще бъде в Козлодуй.