13 случая на туберкулоза в Хасковско за 2025 г., няма починали

13 случая на туберкулоза са регистрирани в Хасковска област през 2025 г. до момента, съобщи д-р Гергана Манолова от Регионалната здравна инспекция. 7 от тях са рецидиви, а 3 са неуспех от лечението, уточни специалистът по белодробни заболявания д-р Пламен Шумаков – ръководител на Диагностично-консултативен блок към белодробната болница в хасковския квартал „Болярово“. Най-младият пациент е на възраст около 20 и няколко години.

През 2024 г. в областта са регистрирани 33 случая на туберкулоза – 20 мъже и 13 жени. Най-засегната е възрастовата група при хората над 65-годишна възраст. Два от случаите са с летален край.

С цел превенция срещу разпространение на заболяването, от 15 до 19 септември се провежда Седмица на отворените врати за борба с туберкулозата. Детайли може да видите тук. Тази инициатива се провежда четири пъти в годината, но се утвърди като добра практика, защото се откриват нови случаи на заболяването и дава възможност да се предприемат своевременни мерки за лечение и хоспитализация.

Туберкулозата е хронично инфекциозно заболяване и може да засегне всеки един орган на човешкото тяло, но в над 90% засяга белия дроб, уточни д-р Шумаков. Той уточни, че туберкулозата е лечима и предотвратима болест, стига да се диагностицира навреме и да се проведе правилно лечение. Заболяването е и едно от основните причини за смърт в световен мащаб – около 1 200 000 души загиват годишно, или по 3400 души на ден. Туберкулозата най-често се развива при хора със срив на имунитета, заболели от ХИВ, пациенти на бъбречна диализа, приемащи над 1 месец кортикостероиди, със захарен диабет, карцином, пациенти на биологична терапия.

Повече може да чуете и видите към видеото към публикацията.

Анета Кутелова