Безплатни прегледи за туберколоза в Хасково от 15 до 19 септември

Безплатни прегледи за туберколоза ще се извършват в Хасково е периода 15-19 септември. Те са организирани от РЗИ-Хасково, съвместно със Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания (СБАЛПФ) – Хасково.

В периода 15-19 септември 2025 г. от 7:30 до 12:30 в СБАЛПФЗ гр. Хасково ще се провежда скрининг за риска от туберкулоза, прегледи и изследвания за туберкулоза.

На 16.09.2025 г. РЗИ-Хасково, съвместно със Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Хасково е организирала във фабрика „ДЕЛЕНА“ ЕООД, скрининг за туберкулоза и изследване с бързи тестове за СПИН, хепатит В и хепатит С на желаещи лица.

На 17.09.2025 г. от 12 часа ще се проведе пресконференция с местните медии, в която ще вземат участие специалисти от СБАЛПФЗ гр. Хасково, общопрактикуващи лекари, Община Хасково и епидемиолози, с цел повишаване обществената информираност по отношение на заболяването туберкулоза – начин на заразяване, рискови фактори и групи от населението, протичане на различните форми на заболяването, лечение, възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и да се популяризира здравословният начин на живот с цел превенция на туберкулозата.

В периода 15-19.09.2025 г. ще се проведат здравни беседи и ще се предоставят здравно-образователни материали по темата туберкулоза на уязвими групи от населението на областта.

Инициативите в Хасково са по националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България и целят намаляване на заболяемостта от туберкулоза в страната. В тази връзка ежегодно, по традиция, в страната четирикратно, в рамките на програмата, се провежда кампанията „Седмица на отворени врати“ за туберкулоза, която се доказа като добра практика за откриване на случаи с туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция и своевременно предприемане на мерки за хоспитализация, лечение и прекъсване на веригата на предаване на инфекцията.

Инициативата дава възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и повишава обществената информираност по отношение на туберкулозата като: начин на заразяване, рискови фактори, различните форми на заболяването, лечение, превенция.