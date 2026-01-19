От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

1 °C

Хасково празнува 148 години от Освобождението от османско владичество

Изображение 1 от 15
Покажи в галерия

    Празникът за Освобождението на Хасково започна с камбанен звън от всички църкви в града. На тържествената церемония пред паметника-морена до най-старата хасковска църква „Успение на Пресвета Богородица“ почетният строй бе приет от командира на Военно формирование Хасково майор Георги Пасков.

    Венци и цветя на признателност поднесоха заместник-кметът на Община Хасково Динко Тенев, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, командирът на Военното формирование майор Пасков, секретарят на Община Хасково Пламен Лечев, свещеници от Хасково, представители на местната и държавна власт, съветници, граждани и гости на града. Ученици от ОУ „Св. Климент Охридски“ положиха цветя пред паметника-морена, а техни съученици представиха рецитал от стихове, посветени на Освобождението на родния град.

    Кметът на Община Хасково Станислав Дечев поздрави всички, свързали живота си с красивия ни град и по традиция публикува в социалните мрежи своето послание, придружено с картина на хасковския художник Христо Форев.

    „Преди 148 години с камбанен звън Хасково приветства свободата и тръгва по пътя на модерното развитие! Пожелавам на всички, свързали живота си с красивия ни град, да бъдем достойни за нашето славно минало, да бъдем сплотени в настоящето и с вяра да вървим към бъдещето ни! Честит празник, Хасково!“, написа градоначалникът. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Спипаха двама пътници в автобус с 24 000 цигари без бандерол и 140 стоки менте
    Спипаха двама пътници в автобус с 24 000 цигари без бандерол и 140 стоки менте
    преди 3 часа
    Задържаха хасковлия с метадон и младеж с чай за пушене при слизане от влак
    Задържаха хасковлия с метадон и младеж с чай за пушене при слизане от влак
    преди 3 часа
    Хванаха двама водачи на камиони, единият пиян, другият дрогиран
    Хванаха двама водачи на камиони, единият пиян, другият дрогиран
    преди 3 часа
    Блъснаха пешеходка на пешеходна пътека в Хасково
    Блъснаха пешеходка на пешеходна пътека в Хасково
    преди 4 часа
    Мерцедес и БМВ катастрофираха на детелината в квартал „Орфей“
    Мерцедес и БМВ катастрофираха на детелината в квартал „Орфей“
    преди 4 часа
    Слънчево и студено
    Слънчево и студено
    преди 5 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    От мерак – Екатерина Гаджева: За поезията, мечките и политиката

    Случаен виц

    Хванаха двама водачи на камиони, единият пиян, другият дрогиран
    Спипаха двама пътници в автобус с 24 000 цигари без бандерол и 140 стоки менте

    Трябва да се внимава с две неща - собствената глупост и чуждата мъдрост. - Ерик Берн

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Мариновани шницели
    Мариновани шницели

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини