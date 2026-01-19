Хасково празнува 148 години от Освобождението от османско владичество

Празникът за Освобождението на Хасково започна с камбанен звън от всички църкви в града. На тържествената церемония пред паметника-морена до най-старата хасковска църква „Успение на Пресвета Богородица“ почетният строй бе приет от командира на Военно формирование Хасково майор Георги Пасков.

Венци и цветя на признателност поднесоха заместник-кметът на Община Хасково Динко Тенев, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, командирът на Военното формирование майор Пасков, секретарят на Община Хасково Пламен Лечев, свещеници от Хасково, представители на местната и държавна власт, съветници, граждани и гости на града. Ученици от ОУ „Св. Климент Охридски“ положиха цветя пред паметника-морена, а техни съученици представиха рецитал от стихове, посветени на Освобождението на родния град.

Кметът на Община Хасково Станислав Дечев поздрави всички, свързали живота си с красивия ни град и по традиция публикува в социалните мрежи своето послание, придружено с картина на хасковския художник Христо Форев.

„Преди 148 години с камбанен звън Хасково приветства свободата и тръгва по пътя на модерното развитие! Пожелавам на всички, свързали живота си с красивия ни град, да бъдем достойни за нашето славно минало, да бъдем сплотени в настоящето и с вяра да вървим към бъдещето ни! Честит празник, Хасково!“, написа градоначалникът.