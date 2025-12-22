От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

Деца, родители и учители месиха коледни питки и обредни хлябове в СУ „Васил Левски“

Изображение 1 от 34
Покажи в галерия

    Традицията за Коледа бе спазена в хасковското СУ „Васил Левски“. Дни предни настъпване на големия християнски празник - Рождество Христово, много деца, родители и учители се включиха в месене на коледни питки и обредни хлябове.

    За целта в ранния следобед днес класните стаи бяха превърнати в кулинарни работилници. С голям ентусиазъм учениците с помощта на учители и родители приготвиха тестени изделия.

    „Това е една традиция, която провеждаме за 11-и път в училището. Тя е очаквана през цялата година от децата, които я приемат с много топлина“, каза директорът на училището Милена Михайлова.

    Тя поясни, че тази година част от инициативата на СУ „Васил Левски“ са ученици от Професионалната гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ от паралелка „Производство на хляб и хлебни изделия“, които предадоха своя опит на по-малките. Включиха се родители и деца от детска градина „8-ми март“, както и представители на читалище „Светлина“ в Хасково.

    Готовите питки и хлябове ще бъдат изпечени, като утре ще бъдат разчупени във всеки клас и в учителския колектив.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Велоалеи и пешеходни пътеки на ул. „Дунав“ и „Банска“ са включени в Генералния план на Хасково
    Велоалеи и пешеходни пътеки на ул. „Дунав“ и „Банска“ са включени в Генералния план на Хасково
    преди 1 час
    9862 лева са събрани на Коледния благотворителен базар в Съдебна палата-Хасково
    9862 лева са събрани на Коледния благотворителен базар в Съдебна палата-Хасково
    преди 3 часа
    6153 лева събра благотворителният коледен базар „Заедно за храма“ в Областна администрация
    6153 лева събра благотворителният коледен базар „Заедно за храма“ в Областна администрация
    преди 4 часа
    Как ще се плаща през януари: лев и евро едновременно
    Как ще се плаща през януари: лев и евро едновременно
    преди 7 часа
    Подаръците, които ще ни радват много след празниците
    Подаръците, които ще ни радват много след празниците
    преди 8 часа
    Задържаха мъж от Димитровград със 7 грама марихуана
    Задържаха мъж от Димитровград със 7 грама марихуана
    преди 9 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Истории извън Новините – Да оцелееш след нападение от мечка

    Случаен виц

    Велоалеи и пешеходни пътеки на ул. „Дунав“ и „Банска“ са включени в Генералния план на Хасково

    Илюзиите, както и зъбите се губят с възрастта. -Сидни Смит

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Гръцка салата в буркани
    Гръцка салата в буркани

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини