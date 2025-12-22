Деца, родители и учители месиха коледни питки и обредни хлябове в СУ „Васил Левски“

Традицията за Коледа бе спазена в хасковското СУ „Васил Левски“. Дни предни настъпване на големия християнски празник - Рождество Христово, много деца, родители и учители се включиха в месене на коледни питки и обредни хлябове.

За целта в ранния следобед днес класните стаи бяха превърнати в кулинарни работилници. С голям ентусиазъм учениците с помощта на учители и родители приготвиха тестени изделия.

„Това е една традиция, която провеждаме за 11-и път в училището. Тя е очаквана през цялата година от децата, които я приемат с много топлина“, каза директорът на училището Милена Михайлова.

Тя поясни, че тази година част от инициативата на СУ „Васил Левски“ са ученици от Професионалната гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ от паралелка „Производство на хляб и хлебни изделия“, които предадоха своя опит на по-малките. Включиха се родители и деца от детска градина „8-ми март“, както и представители на читалище „Светлина“ в Хасково.

Готовите питки и хлябове ще бъдат изпечени, като утре ще бъдат разчупени във всеки клас и в учителския колектив.