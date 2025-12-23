От х:

12-годишен пострада при удар от кола в Хасково, водач се заби в канавка

Дете и мъж пострадаха при две катастрофи вчера в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Едната е станала на улица „Македония“ в Хасково. В 7:50 часа 67-годишен водач на „Фиат“ е блъснал с предната дясна част на колата неправилно пресичащ улицата пешеходец на 12 г. Момчето е прегледано и освободено за домашно лечение.

Вторият инцидент е станал в 15:25 часа на пътя между селата Подкрепа и Стойково. 38-годишен димитровградчанин е управлявал товарен „Фолксваген“, на който е загубил контрола, навлязъл е вдясно в канавка и е самокатастрофирал. След преглед е изписан за лечение в дома си.

И по двата случая са съставени актове.

Деца, родители и учители месиха коледни питки и обредни хлябове в СУ „Васил Левски"
Облачно с температури между 3 и 8 градуса

