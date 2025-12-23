От х:

Облачно с температури между 3 и 8 градуса

Времето в Хасковска област днес ще бъде облачно през целия вторник – ден преди Коледните празници. Градусите ще бъдат между 3 и 8.

На Бъдни вечер ще е облачно, валежите от дъжд ще обхванат цялата страна, а до вечерта с понижението на температурите на много места в Северозападна България, в Предбалкана и по високите западните полета дъждът ще премине в сняг. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър.

Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, максималните – между 3° и 8°. В нощта и през първия ден от Рождество Христово ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи: в Западна и Северна България от сняг, в Горнотракийската низина и по Черноморието – от дъжд. Ще се образува снежна покривка, а по планинските проходи в Стара планина ще има снежни виелици и ще се образуват и навявания. С умерен, в Източна България и силен североизточен вятър ще продължи да нахлува студен въздух и температурите ще се понижават.

