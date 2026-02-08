В Харманли зарязаха ритуално лозята

Празникът на винарите и лозарите отбелязаха в Харманли в аванс. Организатори на честванието са общината съвместно с Клуб "Възрожденц", Архиерейското наместничество и местните храмове.

Началото на празника бе поставено малко след 9 часа с Божествена света литургия в храм „Св. Трифон“, която бе отслужена от Негово Високопреосвещенство Старозагорски митрополит Киприан. Преди обяд в местността „Трифончето“ край Харманли се проведе и ритуалното зарязване на лозята за плодородна година. На него присъстваха кметът Мария Киркова, областният управител д-р Стефка Здравкова и председателят на Общински съвет Ангел Цанков. Градоначалникът честити празника с пожелание за богата реколта. После заедно с губернатора зарязаха лозята.

Любопитното е, че местната администрация е избрала да отпразнува Трифон Зарезан между двете дати по нов и стар стил, които са съответно 1-ви февруари и 14-ти февруари. Веднага след зарязването на лозята бе осветен и раздеден курбан за здраве, който бе осигурен от Община Харманли.