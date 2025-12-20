Призовават да заплатим общинските данъци до 23 декември заради приемане на еврото

Във връзка с предстоящото присъединяване на Република България към еврозоната, техническото превалутиране на програмните системи и годишното счетоводно приключване на бюджетната 2025г., Общинска данъчна дирекция Хасково информира, че сроковете за приемане на плащания се променят.

На 30 декември на касите на Общинска данъчна дирекция ще бъдат с намаленото работно време заради обслужващите банкови институции и приключване на касовите операции, плащания на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства ще се извършват само до 12,00 часа.

Заплащането на местните данъци и такси чрез външни партньори /посредници/ ще бъде преустановено в 18,00 часа на 29 декември 2025г.

С оглед избягвания на затруднения и неудобства за гражданите в последния работен ден, Общинска данъчна дирекция апелира данъкоплатците да погасят своите задължения до 23 декември 2025г.