От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

19 °C

350 деца са обхванати от съвместната работа на институциите в борбата с преждевременното отпадане от училищата

Изображение 1 от 11
Покажи в галерия

    350 деца са обхванати от съвместната работа на институциите в борбата с преждевременното отпадане от училищата, а същият брой родители са били подкрепяни в процеса на приобщаващото образование. Това стана ясно при обществения отчет на проект „Образование без изключения“, финансиран по Програма „Образование“ на ЕС.

    По проекта са записани в училище и в предучилищно образование 64 деца, обхванати са 300 представители на малцинства и рискови групи. Обучени са и 150 специалисти за работа с ученици от уязвимите групи.

    Партньори по проекта са Общините Хасково, Димитровград и Харманли, дирекциите по социално подпомагане в тези три общини, ОД на МВР Хасково, деца и ученици от общо 9 училища и 7 детски градини.

    Общият бюджет на проекта е 389 031,89 лева, а пълното му наименование е Проект „Образование без изключения“.

    Източник: Haskovo.NET

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Alex Warren - Ordinary

    Случаен виц

    Цветни и пъстри абитуриенти вече огласят Хасково
    Откриха контрабандни пистолет, патрони и цигари в пътнически бус

    Отегчението е въпрос на избор. В света не съществува такова нещо като скука. Уейн Дайър

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Арабски питки на скара
    Арабски питки на скара

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.