350 деца са обхванати от съвместната работа на институциите в борбата с преждевременното отпадане от училищата, а същият брой родители са били подкрепяни в процеса на приобщаващото образование. Това стана ясно при обществения отчет на проект „Образование без изключения“, финансиран по Програма „Образование“ на ЕС.

По проекта са записани в училище и в предучилищно образование 64 деца, обхванати са 300 представители на малцинства и рискови групи. Обучени са и 150 специалисти за работа с ученици от уязвимите групи.

Партньори по проекта са Общините Хасково, Димитровград и Харманли, дирекциите по социално подпомагане в тези три общини, ОД на МВР Хасково, деца и ученици от общо 9 училища и 7 детски градини.

Общият бюджет на проекта е 389 031,89 лева, а пълното му наименование е Проект „Образование без изключения“.