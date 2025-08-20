Авария остави без вода кв. „Червена стена“ в Хасково

Екипи на ВиК Хасково работят по отстраняване на авария на водопровод в кв. ,,Червена стена " , така също на улица „Мургаш“ в Хасково. Това е причината за временно прекъсване на водоподаването в района.

Строително- ремонтни работи се извършват и на водопровод в Симеоновград на улица ,,Беласица, така също на улица „Константин Величков“ в Харманли.

Работи се и по водопроводи към и в селата Сладун, Богомил, Брод, Радиево, Великан, Длъгнево, Чернодръб, Попско. Строително-ремонтни работи се извършват и по водопроводите за селата Динево, Колец, Сираково, където е възможно частично прекъсване на водоподаването.