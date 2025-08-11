Избраха директори на 10 училища и два центъра в Хасковска област

10 училища и два центъра за специализирана образователна подкрепа в Хасковска област вече имат нови директори. Това стана след проведена конкурсна процедура, резултатите от която бяха обявени на сайта на Регионалното управление на образованието в Хасково.

В областния град конкурсът за директор на ОУ „Св. Иван Рилски“ е спечелила Соня Кирилова, на ОУ „Христо Смирненски“ – Силвия Траилова, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Павлина Попова, ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ – Надежда Иванова.

За директор на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Минерални бани е избрана Светлана Иванова. НУ „Отец Паисий“ в Харманли ще бъде ръководено от Светла Николова, ОУ „Иван Вазов“ в село Славяново – от Цонка Малева. Директор на IОУ „Иван Вазов“ в Свиленград ще е Любомира Сарафова, на СУ „Желязко Терпешев“ в Любимец ще е Атанас Владев, а на СУ „Димитър Маджаров“ в Маджарово – Златка Димитрова.

Директор на ЦСОП „П.Р.Славейков“ в Харманли ще е Наталия Петкова, а на ЦСОП „Стефан Василев“ в Свиленград – Бинка Кашерова.

Припомняме, че първоначално от РУО-Хасково обявиха конкурс за директори на 14 училища и образователни центрове. Процедурата бе прекратена за Спортно училище „Стефан Караджа“, тъй като никой от кандидатите не отговаряше на изискванията по документи.