Множество аварии оставиха села в региона без вода

Екипи на ВиК отстраняват аварии по водопроводите към и във селата Радовец, Дряново, Александрово, Константиново, Долно Войводино, Славяново, Елена, Жълти бряг, Голям извор, Динево, Светослав, Бял кладенец, Бодрово, Добрич, Тракиец, Щит, Криво поле, където е възможно частично прекъсване на водоподаването.

Поради авария на помпена станция Георги Добрево до отстраняване на повредата без водоснабдяване са селата Георги Добрево и Йерусалимово.

Подмяна на част от водопровод е причина за временно прекъсване на водоподаването в село Горно Брястово днес. Очаква се до края на деня да приключат всички строително-ремонтни работи и водоподаването да бъде възстановено.