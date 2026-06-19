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Множество аварии оставиха села в региона без вода

Екипи на ВиК отстраняват аварии по водопроводите към и във селата  Радовец, Дряново, Александрово, Константиново, Долно Войводино, Славяново, Елена, Жълти бряг, Голям извор, Динево, Светослав, Бял кладенец, Бодрово, Добрич, Тракиец, Щит, Криво поле, където е възможно частично прекъсване на водоподаването.  

Поради авария на помпена станция Георги Добрево до отстраняване на  повредата без водоснабдяване са селата Георги Добрево и Йерусалимово.

Подмяна на част от водопровод  е причина за временно прекъсване на водоподаването в село Горно Брястово днес. Очаква се до края на деня да приключат всички строително-ремонтни работи и водоподаването да бъде възстановено.

Източник: Haskovo.NET

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