Задържаха двама с дрога в Хасково и пиян водач в Димитровград

Двама са задържани в РУ Хасково за държане на дрога, съобщиха от полицията. В ареста са пренощували мъже на 22 г. и 32 г., хванати с бяло кристално вещество – кристали за пушене. В първия е намерена сгъвка с грам от дрогата, а във втория – три сгъвки с общо тегло 1,2 грама. Последвало е задържането им до 24 часа.

Бързо производство е стартирало в управлението в Димитровград. То е срещу 36-годишен водач на „Опел“, проверен от униформените на улица „Химкомбинатска“. Използваният дрегер показал, че водачът от пловдивското село Голям чардак шофира след употреба на 1,54 промила алкохол в издишания въздух. Задържан е до 24 часа.