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Близо 1200 лекарства и анаболни стероиди откриха в кола и автобус

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    1190 лекарствени продукта и хранителни добавки задържаха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при две проверки на лек автомобил и автобус, влизащи в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“.

    При един от случаите на 08.06.2026 г. на пункта пристига лек автомобил с българска регистрация. Водачът – български гражданин, който пътувал сам, заявил, че няма нищо за деклариране. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в личния багаж на мъжа са открити 530 опаковки с лекарствени продукти с различно предназначение, включително и анаболни стероиди.

    Ден преди това при проверка на автобус, пътуващ от Турция през България за Румъния, митническите служители откриват 660 опаковки с хранителни добавки за полова мощ. Те са били укрити от шофьора – румънски гражданин, в багажното отделение.

    Контрабандната стока е задържана. На нарушителите са съставени актове по Закона за митниците за пренасяне на стоки през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи.

    Източник: Haskovo.NET

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