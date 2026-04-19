224 310 души с право на глас избират 117 кандидати в 24 листи на извънредните парламентарни избори за 52 Народно събрание в Хасковска област. Изборният ден започва в 7:00 часа.

Във всички 11 общини на областта ще има общо 479 избирателни секции. Броят им е с една по-малък спрямо предходен вот, съобщиха от РИК – Хасково.

В 344 секции ще има машини за гласуване, а в останалите 135 ще се гласува с хартиени бюлетини. На изборите в неделя няма да има секции с по две машини, защото такива са разпорежданията на ЦИК.

Общият брой на членовете на секционните избирателни комисии в региона е 4310 души.

Образувани са и 10 секции с подвижна избирателна кутия, както и секции в болнични заведения и домове за социални грижи. В 464 секции ще има видеонаблюдение.

2902 младежи, родени през 2007 и 2008 година, ще имат право да гласуват за пръв път тази неделя. Това са приблизително 1,28% от общия брой избиратели в 29 МИР Хасково, които по предварителен списък бяха 226 810.