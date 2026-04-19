От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

19 °C

224 310 души с право на глас избират 117 кандидати в 24 листи на извънредните парламентарни избори за 52 Народно събрание в Хасковска област. Изборният ден започва в 7:00 часа.

Във всички 11 общини на областта ще има общо 479 избирателни секции. Броят им е с една по-малък спрямо предходен вот, съобщиха от РИК – Хасково. 

В 344 секции ще има машини за гласуване, а в останалите 135 ще се гласува с хартиени бюлетини. На изборите в неделя няма да има секции с по две машини, защото такива са разпорежданията на ЦИК.

Общият брой на членовете на секционните избирателни комисии в региона е 4310 души.

Образувани са и 10 секции с подвижна избирателна кутия, както и секции в болнични заведения и домове за социални грижи. В 464 секции ще има видеонаблюдение.

2902 младежи, родени през 2007 и 2008 година, ще имат право да гласуват за пръв път тази неделя. Това са приблизително 1,28% от общия брой избиратели в 29 МИР Хасково, които по предварителен списък бяха 226 810.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Кметът на Хасково Станислав Дечев: Гласувам за управление на държавата, което ще гарантира растеж
Над 14% избирателна активност в Хасковско към 11:00 часа
Хасково пак е шампион по проблеми с машинния вот – 4 машини отказаха, 17 правят системни грешки
Без произшествия при старта в изборния ден в Хасково
Облаци и слънце ще се редуват в изборния ден
Хасковци масово искат държавен контрол върху цените на горивата
Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Светли умове: Никола Тесла- геният, който чуваше Вселената

Случаен виц

Звездата на Red Bull Никола Цолов стартира в Karting Events Bulgaria на пистата край Хасково
Облаци и слънце ще се редуват в изборния ден

Ако не знаеш кое е твоето пристанище, за тебе няма попътен вятър. - Луций Аней Сенека

Последни обяви

Случайна рецепта

Сладкиш със сухари
Сладкиш със сухари

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.