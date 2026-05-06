Слънчево и горещо - градусите скачат до 25

Слънчево и горещо ще бъде времето на Гергьовден в Хасковска област. Максималната температура ще достигне 25 градуса, а най-ниската ще бъде 8.

През следващите дни атмосферата ще бъде неустойчива. Дневните температури ще са по-ниски, в повечето места между 20° и 25°. Минималните ще се повишават и в петък ще са предимно между 7° и 12°.

Над Западна и Централна България облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици.

Вятърът ще е слаб, предимно от южната четвърт. Над Източна България вероятността за валежи е малка, ще има и слънчеви часове. Вятърът там ще е от юг-югозапад, слаб до умерен.