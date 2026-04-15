Облачно, с кратки пробясъци от слънце

Предимно облачно, с кратки проблясъци от сланце, ще бъде днес времето над Хасковска област. Градусите ще са между 7 и 15. Отделни пориви на вятъра ще достигнат 8 км в час.

През следващите дни в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над Западна България и там на отделни места ще превали.

Вятърът ще е слаб с източна компонента, в много райони временно ще стихва. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 18° и 23°.