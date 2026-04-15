Гърция с нови изисквания за аптечките в колите, глобата е 30 евро

Гръцкото министерство на транспорта въведе нови правила, според които задължителните аптечки в автомобилите трябва да съдържат 16 конкретни артикула. Шофьорите, които не спазват регламента, са заплашени от глоби. Изискванията важат и за туристите пристигащи в страната с колите си, и българите, които всяка лято по традиция атакуват гръцките курорти, вече ще трябва да имат нужното оборудване. Промените касаят хиляди български шофьори, особено от областите Хасково, Кърджали и Смолян.

Новият регламент, който влиза в сила на 18 юни 2026 г., задължава шофьорите в Гърция да преоборудват колите си с аптечки с поне 16 основни медицински средства с точно определени размери. Местните медии съобщават, че изискването обхваща всички моторни превозни средства на гръцка територия, освен мотоциклетите, като целта е осигуряване на незабавна помощ при инцидент.

Макар че аптечката винаги е била част от задължителното оборудване, властите сега въвеждат изцяло нов и по-строг списък с компоненти, които всеки трябва да има подръка (списъкът с необходимите неща може да видите по-долу).

Всички медицински принадлежности в аптечката трябва да бъдат в срок на годност, в отлично състояние и със задължителната СЕ маркировка съгласно европейските стандарти. Новите правила дават и ясни насоки за това къде точно да държите аптечката – тя трябва да бъде на лесно и достъпно място в купето, за да може да се реагира светкавично при инцидент. Регламентът изрично забранява аптечката да се заключва или в нея да се държат странични предмети, които нямат нищо общо с оказването на първа помощ.

Освен това правилата задължават собствениците и шофьорите веднага да попълват липсите в аптечката след всяко ползване. Медикаментите изискват редовна подмяна – максимум на всеки две години, като летните жеги налагат дори по-често обновяване заради условията на съхранение в колата.

Законът предвижда глоба от 30 евро за всеки, който пренебрегне тези изисквания, съгласно член 85 от Кодекса за движение по пътищата (Закон 5209/2025).

Точно такива аптечки вече се продават в специализирани сайтове в Гърция, като цените им варират от около 20 до 30 евро.

Ето и задължителните артикули задължително трябва да имате в аптечката си, ако предприемете пътуване в южната ни съседка след 18 юни 2026:

1. Спасително одеяло (изотермично, с минимални размери 210 x 160 см) - предпазва от измръзване или прегряване.

2. Ролка медицинско тиксо (лейкопласт, 5 м x 2,5 см - за закрепване на превръзки.

3. Комплект лепенки (цитοпласт) -14 броя различни размери.

4. Стерилен индивидуален бинт (малък, прибл. 6 x 8 см) - с прикрепена марля.

5. Стерилен индивидуален бинт (среден, прибл. 8 x 10 см).

6. Стерилен индивидуален бинт (голям, прибл. 10 x 12 см).

7. Стерилен компрес за изгаряния (60 x 80 см) - специална марля, която не залепва за раната.

8. Стерилни марли (10 x 10 см, в чифт) - за почистване и покриване на рани.

9. Еластичен бинт (тесен, 6 см x 4 м) - за фиксиране.

10. Еластичен бинт (широк, 8 см x 4 м).

11. Триъгълна кърпа (96 x 96 x 136 см) - за обездвижване на ръка или превръзки.

12. Ножица за първа помощ (със заоблени върхове, за да не нарани кожата).

13. Еднократни медицински ръкавици: (голям размер, без латекс - винил или нитрил).

14. Мокри кърпички за почистване на кожата (антисептични).

15. Медицинска маска за лице (тип IIR или FFP2).

16. Инструкции за оказване на първа помощ (кратко ръководство).