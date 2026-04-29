Предимно облачно, с кратки валежи привечер се очертава да бъде времето над Хасковска област в днешната сряда. Градусите ще бъдат между 6 и 20.

В четвъртък над страната ще бъде облачно, с валежи в цялата страна; най-голяма е вероятността да са интензивни и значителни по количество в Рило-Родопската област. Главно в югозападните райони ще има и гръмотевична дейност.

Вятърът от изток-североизток ще се усили, с него бързо ще нахлуе студен въздух и максималните температури ще са между 10° и 15°, в крайните югозападни все още до около 18°. Главно в Северна България температурите ще са с обратен денонощен ход, като до вечерта в цялата страна ще са под 10°, а в Северна България и под 6°. В планините ще вали сняг и границата на снеговалежите ще се снижи до 1000-1200 метра.

В петък вятърът ще отслабне, но ще остане от север-североизток и застудяването ще продължи. Ще се понижат и нощните температури и минималните ще са между 1° и 6°, а дневните – предимно между 9° и 14°. Облачността ще е предимно значителна, валежи от дъжд ще има на по-малко места и ще са по-слаби.