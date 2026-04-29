Военен парад и народна музика за Гергьовден в Хасково

Община Хасково и Военните формирования от гарнизон Хасково организират тържествено честване на 6 май – Ден на храбростта и Празник на Българската армия.

На 6 май 2026 г., от 11:00 часа, на площад „Свобода“ пред паметника на Незнайния войн ще се проведе ритуал по поднасяне на венци и цветя с участието на военните формирования от Хасково и Корен и Духов оркестър при Община Хасково.

Празникът ще продължи с Гергьовденски концерт на народните певици Калина и Невена.

Община Хасково отправя покана към всички жители и гости на Хасково заедно да отбележим 6 май – Ден на храбростта и празник на Българската армия!