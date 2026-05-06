В Хасково отслужиха тържествен молебен за успех на Българската армия

Тържествен водосвет за успех и просперитет на Българската армия беше отслужен на площад "Свобода". Областният управител Гинка Райчева, кметът на Хасково Станислав Дечев, командирите на военните поделения от Хасково и Корен, офицери, сержанти и военнослежещи положиха венци и цветя пред Паметника на Незнайния войн.

В церемонията за почит към загиналите за свободата на българия се включиха представители на държавни и общински институции, на политически партии и неправителствени олганизации, граждани и гости на Хасково.

След военните почести и маршове празничната програма за Гергьовден продължи с концерт на народните певици Калина и Невена.

