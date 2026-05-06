От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

25 °C

Унищожават 3,6 тона месо и продукти от кланица в региона

Общо 3,6 тона месо и месни продукти от кланица и месопреработвателно предприятие в Харманли заминават за екарисаж след проверка на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково.

Това съобщава БАБХ на официалния си сайт. Инспекторите са открили около 2 тона вътрешности, кожи, кости и други остатъци от едри и дребни преживни животни в камера, която не е предназначена за съхранение на такива продукти.

Под възбрана са също 1,6 тона месо и месни изделия с изтекъл срок на годност и без етикети, както и 486 кг подправки и добавки също извън срока на годност.

Още месо и говежди глави са намерени в камера за съхранение с лоша хигиена и силно напукан под, който не позволява адекватно миене и дезинфекция и представлява риск за безопасността на месото там.

Всички количества месо и субпродукти ще бъдат унищожени.

В топлата точка към предприятието, където се пече скара за продажба в магазините, са установени силно замърсени и напукани стени и таван, което затруднява почистването и дезинфекцията. На фирмата ще бъдат връчени предписание и актове за нарушенията.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Харманли на протест срещу бежанци
Харманли на протест срещу бежанци
Масов бой в бежанския център в Харманли
Масов бой в бежанския център в Харманли
Човек остана обграден от пожара край Остър камък
Човек остана обграден от пожара край Остър камък
„Тенисът – спорт за всички“ за втора година в Харманли
„Тенисът – спорт за всички“ за втора година в Харманли
Пенчо Лозанов
Пенчо Лозанов

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

35 евро за килограм агнешко чеверме на Хадърлез, хиляди се събраха край Широка поляна
35 евро за килограм агнешко чеверме на Хадърлез, хиляди се събраха край Широка поляна
преди 46 минути
В Хасково отслужиха тържествен молебен за успех на Българската армия
В Хасково отслужиха тържествен молебен за успех на Българската армия
преди 3 часа
Отец Георги води празничната служба за Гергьовден в храма „Св. Георги Победоносец“
Отец Георги води празничната служба за Гергьовден в храма „Св. Георги Победоносец“
преди 5 часа
Слънчево и горещо - градусите скачат до 25
Слънчево и горещо - градусите скачат до 25
преди 7 часа
Защитата на Шахин: Стрелял е при самоотбрана, строи обекти за 5 млн. евро
Защитата на Шахин: Стрелял е при самоотбрана, строи обекти за 5 млн. евро
преди 21 часа
В братски сблъсък Джордж Лазаров победи бившия национал Александър Лазаров
В братски сблъсък Джордж Лазаров победи бившия национал Александър Лазаров
преди 1 ден

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Кръговратът на богомилите

Случаен виц

В Хасково отслужиха тържествен молебен за успех на Българската армия
35 евро за килограм агнешко чеверме на Хадърлез, хиляди се събраха край Широка поляна

Какъв е смисълът да си луд и да не се позабавляваш малко? -Из филма "Красив ум"

Последни обяви

Случайна рецепта

Новогодишна пълнена пуйка
Новогодишна пълнена пуйка

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.