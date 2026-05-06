35 евро за килограм агнешко чеверме на Хадърлез, хиляди се събраха край Широка поляна

Хиляди се събраха на големия празник Хадарлез край хасковското село Широка поляна. Датата на мюсюлманския празник съвпада с православния Гергьовден и по традиция се празнува и от ромите. Гергьовден-Хадърлез е единственият празник, койте се чества на 6 май от трите най-големи етноса в България.

Над 100 са шишовете с чевермета, а килограмът на печеното агнешко е 35 евро. Голяма порция понички или палачинки е 8 евро,кутия с баклава е 10 евро, а 5 евро е едно возене за децата на въртележката. На празника се събираха и дарения за ремонт на Текето на Али Боба над селото.