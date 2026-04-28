Обновената детска градина „Славейче“ отвори врати за бъдещи възпитаници

Изображение 1 от 7
    Хасковската детска градина 16 „Славейче“ проведе Ден на отворените врати. Инициативата премина през уикенда с много усмивки, настроение и положителни емоции.

    „С радост посрещнахме бъдещи възпитаници и техните родители, които имаха възможност да се запознаят отблизо с обновената материална база, екипа и организацията на ежедневието“, казаха от учебното заведение.

    Детската градина наскоро бе ремонтирана и предлага съвременна, уютна и безопасна среда за обучение и игри. Гостите разгледаха занималните, участваха в разнообразни дейности и се увериха в грижата и професионализма на педагогическия екип.

    Децата с желание показаха своите умения и споделиха част от своя ден, а атмосферата беше изпълнена с радост и оживление.

    „Благодарим на всички, които бяха част от този специален ден! Очакваме с нетърпение да посрещнем новите деца в нашето обновено и приветливо пространство“, казаха в заключение от детската градина.

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини от Хасково

    Гимназисти от ФСГ-Хасково разкриха тъмната формула на отровите в Европейската история
    Гимназисти от ФСГ-Хасково разкриха тъмната формула на отровите в Европейската история
    преди 1 час
    Отворена е електронна система за прием на деца в детските градини в Община Хасково
    Отворена е електронна система за прием на деца в детските градини в Община Хасково
    преди 1 час
    В стопанството в Подкрепа преименували и кравите по време на Възродителния процес
    В стопанството в Подкрепа преименували и кравите по време на Възродителния процес
    преди 2 часа
    За първи път в Хасково: Младежки музикален фестивал „Солисими“
    За първи път в Хасково: Младежки музикален фестивал „Солисими“
    преди 2 часа
    Хасково събра иноватори: Как изкуственият интелект променя паметта и учебния процес в STEM среда
    Хасково събра иноватори: Как изкуственият интелект променя паметта и учебния процес в STEM среда
    преди 3 часа
    Петима загинаха на работните си места си места през 2025 година
    Петима загинаха на работните си места си места през 2025 година
    преди 3 часа

    img
    От мерак – "С дъх на мащерка“: В магичния свят на Малина Карабова

    Гимназисти от ФСГ-Хасково разкриха тъмната формула на отровите в Европейската история

