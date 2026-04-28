Обновената детска градина „Славейче“ отвори врати за бъдещи възпитаници

Хасковската детска градина 16 „Славейче“ проведе Ден на отворените врати. Инициативата премина през уикенда с много усмивки, настроение и положителни емоции.

„С радост посрещнахме бъдещи възпитаници и техните родители, които имаха възможност да се запознаят отблизо с обновената материална база, екипа и организацията на ежедневието“, казаха от учебното заведение.

Детската градина наскоро бе ремонтирана и предлага съвременна, уютна и безопасна среда за обучение и игри. Гостите разгледаха занималните, участваха в разнообразни дейности и се увериха в грижата и професионализма на педагогическия екип.

Децата с желание показаха своите умения и споделиха част от своя ден, а атмосферата беше изпълнена с радост и оживление.

„Благодарим на всички, които бяха част от този специален ден! Очакваме с нетърпение да посрещнем новите деца в нашето обновено и приветливо пространство“, казаха в заключение от детската градина.