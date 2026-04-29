„БМВ“ изгоря напълно, разследват за умишлен палеж

Автомобил е изгорял напълно в Симеоновград, съобщиха от полицията. Сигнал е подаден в 4:40 часа. Колата „БМВ“ е била паркирана на тротоара на улица „Константин Преславски“ в града край Марица.

Колата е собственост на 38-годишен мъж, който живее на същата улица. Вследствие от пламъците возилото е изгоряло напълно. Назначени са експертизи за установяване причините за пожара. Работата по образуваното досъдебно производство продължава, като не се изключва и версията за умишлено предизвикан палеж.

Акт по Закона за движение по пътищата е съставен на водач в Димитровград. Във вторник, в 14:15 часа на булевард „3 март“ униформени са извършили проверка на лек автомобил „Опел“, шофиран от 45-годишен от града. Справка е установила, че колата е със служебно прекратена регистрация.