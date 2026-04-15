От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

Хасково прие зоналния етап от ученическите игри по лека атлетика

Изображение 1 от 22
Покажи в галерия

    Хасково бе домакин на зоналния етап от ученическите игри по лека атлетика за юноши и девойки от 11 до 12 клас. Надпреварата се проведе на стадион „Младост“ и в салона на Спортно училище „Стефан Караджа“.

    ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград имаше представители и в двата профила. Казанлък също бе с отбори при юношите и девойките. От Града на розите при юношите участваше тимът на ППМГ „Никола Обрешков“, а при девойките този на СУ „Екзарх Антим I“.

    Осем бяха дисциплините при юношите – спринтове на 100, 200 и 400 метра, гладко бягане на 800 метра, щафета 4 x 100 метра, скокове на дължина и на височина и тласкане на гюле. При девойките от списъка отсъстваше надпреварата на 800 метра.

    След преминаването на всички дисциплини и в двата профила на първите места в зоналния етап завършиха лекоатлетите от Казанлък. Те се класираха за финалите на държавното първенство.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    График за получаване на изборните материали от СИК в община Хасково
    График за получаване на изборните материали от СИК в община Хасково
    Великденски концерт ще се състои в зала „Възраждане“ на Регионален исторически музей
    Триумф в програмирането: Десетокласник от ФСГ – Хасково покорява национални върхове
    Засилени проверки за пожарна безопасност в зала „Дружба“ преди вота в Хасково
    Задаржаха двама 20-годишни младежи за кражба и дрога
    Облачно, с кратки пробясъци от слънце
    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Santana, Grupo Frontera - Me Retiro

    Случаен виц

    Засилени проверки за пожарна безопасност в зала „Дружба“ преди вота в Хасково
    Облачно, с кратки пробясъци от слънце

    Още не съм срещнал котарак, който да се интресува, какво говорят за него мишките - Юзеф Булатович

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пърленка със сирене и сушени домати
    Пърленка със сирене и сушени домати

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.