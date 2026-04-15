Хасково прие зоналния етап от ученическите игри по лека атлетика

Хасково бе домакин на зоналния етап от ученическите игри по лека атлетика за юноши и девойки от 11 до 12 клас. Надпреварата се проведе на стадион „Младост“ и в салона на Спортно училище „Стефан Караджа“.

ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград имаше представители и в двата профила. Казанлък също бе с отбори при юношите и девойките. От Града на розите при юношите участваше тимът на ППМГ „Никола Обрешков“, а при девойките този на СУ „Екзарх Антим I“.

Осем бяха дисциплините при юношите – спринтове на 100, 200 и 400 метра, гладко бягане на 800 метра, щафета 4 x 100 метра, скокове на дължина и на височина и тласкане на гюле. При девойките от списъка отсъстваше надпреварата на 800 метра.

След преминаването на всички дисциплини и в двата профила на първите места в зоналния етап завършиха лекоатлетите от Казанлък. Те се класираха за финалите на държавното първенство.