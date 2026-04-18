Времето в Хасковска област в събота ще бъде предимно облачно и ветровито, с малко повече слънце в следобедните часове. Градусите ще варират от 8 до 18, а поривите на вятъра ще достигнат 27 км в час.

В неделя над страната преди обяд на отделни места в югоизточната половина от страната ще превалява дъжд, но след обяд облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са между 3° и 8°, максималните – между 17° и 22°.

В понеделник денят ще започне със слънчево време, но по-късно привечер и през нощта срещу вторник през страната ще преминава атмосферно смущение. От северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Дневните температури ще са все още високи. Вятърът в Дунавската равнина ще е от запад-северозапад, в Източна България - временно от югозапад, предимно умерен.