Доставиха 574 ролки със специализирана хартия за машинно гласуване в Хасково

Днес в Областна администрация – Хасково бяха доставени 574 ролки със специализирана хартия за машинно гласуване от общо предвидените 688 броя за област Хасково за предстоящите избори за народни представители на 19 април. Утре се очаква да пристигнат и останалите 114 броя, съобщиха от държавното ведомство.

Същите бяха приети от упълномощени служители на Областна администрация – Хасково и представители на РИК – Хасково.

Бюлетините и изборните книжа са вече предадени, а след получаването на оставащите ролки ще започне поетапното им разпределение към общините съгласно утвърдения график.