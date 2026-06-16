Хасковският производител „Тимс Фуудс“ достига до над 14 европейски пазара чрез партньорството си с Lidl

За последната година (май 2025 г. – април 2026 г.) износът на компанията в европейската търговска мрежа на Lidl е нараснал с 36%

Като партньор на Лидл България хасковският производител на бриош и тестени изделия „Тимс Фуудс“ реализира продукцията си в 14 държави чрез европейската търговска мрежа на веригата. Компанията е неин основен доставчик вече над 10 години, а оборотите от съвместната им работа растат постоянно, като за последните две години (май 2024 г. – април 2026 г.) бележат средно 57% ръст на годишна база.

Семейната компания „Тимс Фуудс“ е един от над 300 български производители, с които Lidl работи. Съвместната работа започва с доставката на едва няколко продукта – солени гевречета, бисквити с пълнеж и линцер. В годините асортиментът постепенно се разширява и днес те произвеждат под собствени марки на Lidl кифлички с пълнеж, линцер, бриош питки за бургер и хот дог, джоб-пити, козунаци, рула, бриош кифлички, панетоне и др.

„Партньорството ни с „Тимс Фуудс“ е чудесен пример за това как в България могат да се произвеждат продукти с безкомпромисно качество, конкурентни не само на българския, но и на целия Европейски пазар. Добрите резултати се дължат на постоянна съвместна работа, споделяне на ноу-хоу, съвместна разработка на рецепти и нови продукти и стремеж към постоянно развитие. А ползите са взаимни - не само за нас като партньори, но най-вече за крайния потребител“, каза Калоян Михов, старши експерт от отдел „Стоково снабдяване“ на Лидл България.

Инвестиция за над 4,5 млн. евро и 176% ръст на оборота

Една от най-успешните продуктови истории е тази на бриош питките за хамбургери – продукт, разработен съвместно от двамата партньори. Идеята идва от Lidl, а „Тимс Фуудс“ разработва технологията и производствения процес. През периода 2022 – 2025 г. хасковската компания инвестира над 4,5 милиона евро в специализирана производствена линия. Продуктът се реализира повече от успешно на българския пазар, а износът в търговската мрежа на Lidl започва със Сърбия, Румъния и Хърватия. За последните 12 месеца (май 2025 г. - април 2026 г.) износът на бриош питки достига ръст от 176% спрямо предходната година. Днес продуктът се реализира в Хърватия, Италия, Сърбия, Словения и Румъния, а предстои да достигне и до Латвия.

„Тимс Фуудс“ разполага и със самостоятелна производствена линия за панетоне. За последната година износът на продукта в международната мрежа на Lidl достига два пъти обема от предходната , като за следващите 12 месеца - включително коледния сезон, очакванията отново са за удвояване на оборота

„Приехме предизвикателство да работим с Lidl и за първи път се сблъскахме с толкова високо ниво на организация, структура, контрол и изискване към всяка част от процеса. Ако трябва да използвам една дума, която описва основата на това партньорство, това е качеството. То не е крайна точка, а постоянен процес. Зад всеки продукт стоят десетки малки подобрения, които често остават невидими за крайния потребител – промени в рецептурите, суровините, технологиите, текстурите, производствените процеси и контрола върху всеки детайл. Като партньори Lidl развиват не само отделните компании, а допринасят за развитието на цели индустрии и движат българското производство напред“, каза Мирослав Димитров, генерален директор на „Тимс Фуудс“.

Разширяване на производството и нови пазари

Днес „Тимс Фуудс“ подготвя следващия етап от развитието си – изграждането на трета производствена база в Хасково върху терен от около 40 декара, която ще включва логистична база и нови производствени мощности. На първи етап ще се изгради складова база, а впоследствие и нов производствен план, като предварително планираната инвестиция само в строителството и инфраструктура се очаква да надхвърли 15 млн. евро.

Историята на хасковската компания е сред примерите как устойчивите партньорства, предвидимостта и достъпът до по-широки пазари могат да създадат условия за развитие на българското производство, повишаване на неговата конкурентоспособност и достигане на качествени български продукти до все повече потребители в България и Европа.