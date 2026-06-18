Каснаково, Райново и Меричлери събират гости за Еньовден с древни ритуали, билки и фолклор

Националният празник на нимфите и Афродита „Жената през вековете – Еньовден“ ще събере любители на фолклора, историята и българските традиции на 19 юни от 10:00 часа в местността „Светилище на нимфите и Афродита“ край димитровградското село Каснаково.

В пъстрото празнично събитие ще вземат участие индивидуални изпълнители, певчески групи и танцови състави от селата Навъсен и Тянево (община Симеоновград), както и представители на читалища от общините Чирпан, Минерални бани и Димитровград. В програмата ще бъде представена и легендата за нимфата Траке от талантливите Мария Григорова и Александра Карапеткова. Сцената ще бъде одухотворена и с поетичен рецитал в изпълнения на Ивана Атанасова и Надежда Георгиева, която ще изпълни стихотворение, посветено на извора на нимфите, написано от местния писател и поет Недялко Стефанов.

Организатори на събитието са НЧ „Искра-1926“, Кметство Каснаково и Община Димитровград. Те отправят покана към жителите и гостите на региона да се потопят в мистичната атмосфера на древното светилище и да съпреживеят традициите, свързани с женското начало, лечебните билки и магията на Еньовден.

Райново посреща Еньовден с четиридневни празници

От 21 до 24 юни НЧ „Марица-2008“ организира традиционните „Еньовденски празници в Райново“, които ще предложат богата програма, посветена на билките, народните вярвания и обредите, свързани с един от най-магичните български празници.

В продължение на три дни – от 21 до 23 юни – желаещите ще могат да се включат в организирано бране на билки в Райновската гора. На 23 юни вечерта ще се проведе специална разходка до три извора в Тракия, Сакар и Източните Родопи за събиране на т.нар. „мълчана вода“ – обред, съхранил се от поколения в народната традиция.

Кулминацията на празниците е на 24 юни – Еньовден, когато според народните вярвания билките имат най-силна лечебна сила. В двора на читалището ще се проведе лекция за лечебните растения, ще бъде приготвен традиционният Райновски чай, а за най-малките са предвидени занимания и игри.

Гостите ще могат да преминат през провирало за здраве, да участват в ритуала с мълчаната вода и да опитат заешка супа с билки, приготвена от членовете на местния клуб по готварство.

Организаторите обещават и тази година множество изненади за посетителите, както и възможност да се запознаят с част от билките, включени в популярния Райновски чай.

Програма на Еньовденските празници в Райново

21 юни

10:00 – 12:00 ч. – бране на билки в Райновската гора.

22 юни

10:00 – 12:00 ч. – бране на билки в Райновската гора.

23 юни

10:00 – 12:00 ч. – бране на билки в Райновската гора.

Вечерна разходка до три извора за събиране на мълчана вода.

24 юни

05:00 – 08:00 ч. – бране на билки в Райновската гора.

10:00 – 12:00 ч. – лекция за билките, приготвяне на Райновски чай и занимания за деца.

12:00 – 13:00 ч. – преминаване през провирало за здраве, наливане на мълчана вода и дегустация на заешка супа с билки.

Всички събития ще се проведат в двора на читалището в Райново.

„Еньовденска китка“ в Меричлери

На 20 юни, събота, град Меричлери ще бъде домакин на традиционния празник на билките, Слънцето и лавандулата „Еньовденска китка“. Събитието, което ще започне от 18:30 ч. на площад „Хорището“, обещава да превърне лятната вечер в споделено изживяване, изпълнено с много музика, танци и български традиции. Организатори на пъстрата проява са Община Димитровград, Кметство гр. Меричлери и Народно читалище „Просвета 1896“.

В празничната програма ще се включат гостуващи самодейни състави от община Димитровград, които ще представят богатството на местния фолклор и ще заредят присъстващите с настроение. За най-малките посетители е предвидена специална арт-работилница. В нея децата ще имат възможност да развихрят въображението си и да изработят красиви картини с апликации от истински билки. Празникът ще се допълва и от изложението на местни производители, които ще представят богата селекция от пчелни продукти.

Ден по-рано, на 19 юни (петък) от 7:00 часа стартира традиционният поход до лавандуловите полета за бране на билки.

Организаторите отправят топла покана към всички жители и гости на община Димитровград да се присъединят към празника, за да усетят заедно лековитата магия на Еньовден и несравнимия аромат на лавандулата.