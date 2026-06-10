От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

29 °C

Ограничение 30 км/ч заради стартиралите дейности по кръговото на пътя Хасково – Димитровград

Изображение 1 от 17
Покажи в галерия

    Дейностите по изграждането на новото кръгово кръстовище на пътя Хасково – Димитровград започнаха от днес, като на място вече са поставени временни пътни знаци. В първия етап е ограничено преминаването в аварийната и активната ленти в посока Димитровград, а трафикът се пренасочва в изпреварващата лента. За всички превозни средства важи ограничение на скоростта до 30 км/ч.

    Работите ще продължат поетапно през следващите месеци, без да се спира движението. Проектът се реализира от Община Хасково и АПИ с финансиране от частен инвеститор, а институциите призовават водачите да бъдат внимателни и да избягват рискови маневри.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Оставиха в ареста рецидивистка за отвличане на млада жена
    Оставиха в ареста рецидивистка за отвличане на млада жена
    преди 2 часа
    Тенисистки от 4 континента идват в Хасково за участие в международен турнир за жени W50
    Тенисистки от 4 континента идват в Хасково за участие в международен турнир за жени W50
    преди 4 часа
    Пострадалият пешеходец е причинил инцидента като е ритнал автобуса
    Пострадалият пешеходец е причинил инцидента като е ритнал автобуса
    преди 4 часа
    Емоции, медали и бурни аплодисменти на училищно състезание по плуване в Хасково
    Емоции, медали и бурни аплодисменти на училищно състезание по плуване в Хасково
    преди 5 часа
    Автобус повлече и събори млад мъж, кракът на пострадалия може да е счупен
    Автобус повлече и събори млад мъж, кракът на пострадалия може да е счупен
    преди 7 часа
    Частично безводие в Хасково и Димитровград заради авария и ремонти
    Частично безводие в Хасково и Димитровград заради авария и ремонти
    преди 9 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – TORNADO x DICHO - НЕРАЗБРАН

    Случаен виц

    Оставиха в ареста рецидивистка за отвличане на млада жена

    Когато трудът е удоволствие, животът е хубав! - Максим Горки

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сладоледени близалки
    Сладоледени близалки

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.