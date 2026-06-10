Дейностите по изграждането на новото кръгово кръстовище на пътя Хасково – Димитровград започнаха от днес, като на място вече са поставени временни пътни знаци. В първия етап е ограничено преминаването в аварийната и активната ленти в посока Димитровград, а трафикът се пренасочва в изпреварващата лента. За всички превозни средства важи ограничение на скоростта до 30 км/ч.

Работите ще продължат поетапно през следващите месеци, без да се спира движението. Проектът се реализира от Община Хасково и АПИ с финансиране от частен инвеститор, а институциите призовават водачите да бъдат внимателни и да избягват рискови маневри.