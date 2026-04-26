Дубълът на баскетболния „Хасково“ с победа на старта на плейофите

    Дублиращият отбор на баскетболния „Хасково“ стартира с успех в плейофната фаза на регион „Юг“ в „Б“ група. 

    Момчетата на играещия треньор Виктор Колянов се наложиха над „Тракия Стамболийски“. Хасковлии спечелиха с 80:62 точки. 

    Най-резултатен при победата бе Исмет Кара, който вкара 20 точки. С 14 т. мача завърши Тодор Конгалов, а по 10 т. добавиха Стоян Гачев, Виктор Колянов, капитанът Йоан Желев и Георги Кирков. За „Тракия“ с по 13 т. завършиха Кристиано Спасов и Стилиян Сариев.

    В плейофите се играе до две победи от три срещи.

    Следващият мач е на 3 май от 18:00 часа отново в Димитровград.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Баскетболен талант от Хасково продължава обучението си в САЩ
    Баскетболен талант от Хасково продължава обучението си в САЩ
    Станаха ясни и останалите 4 областни шампиона в ученическите игри по баскетбол.
    Станаха ясни и останалите 4 областни шампиона в ученическите игри по баскетбол.
    Баскетболистите на хасковската Природоматематическа гимназия станаха областни шампиони
    Баскетболистите на хасковската Природоматематическа гимназия станаха областни шампиони
    "Хасково 2012 "приключи участието си в първенството
    "Хасково 2012 "приключи участието си в първенството
    „Монтана 2003“ спечели първия мач от финалната серия срещу „Хасково 2012“ с резултат 74:62 точки
    „Монтана 2003“ спечели първия мач от финалната серия срещу „Хасково 2012“ с резултат 74:62 точки
    Очаквайте баскетболната среща межди Хасково и Монтана
    Очаквайте баскетболната среща межди Хасково и Монтана
    Женският баскетболен „Хасково 2012“ започна подготовка на новия сезон
    Женският баскетболен „Хасково 2012“ започна подготовка на новия сезон

    Турнир по минихандбал се проведе в Хасково
    Турнир по минихандбал се проведе в Хасково
    преди 6 минути
    Кадетките на „Юнак“ с второ място на държавния шампионат
    Кадетките на „Юнак“ с второ място на държавния шампионат
    преди 3 часа
    Търсят монтажници на фотоволтаици в хасковско
    Търсят монтажници на фотоволтаици в хасковско
    преди 5 часа
    Стотици хасковлии наблюдаваха космически тела в Световния ден на астрономията
    Стотици хасковлии наблюдаваха космически тела в Световния ден на астрономията
    преди 5 часа
    Концерт от инициативата „България пее“ ще се състои в Хасково
    Концерт от инициативата „България пее“ ще се състои в Хасково
    преди 6 часа
    Владимир Тодоров с второ място на състезание в Берлин
    Владимир Тодоров с второ място на състезание в Берлин
    преди 6 часа

    Актуално интервю – Разтърсващ разказ от първо лице за издевателствата над християните и алевитите в Сирия

    Кадетките на „Юнак“ с второ място на държавния шампионат
    Турнир по минихандбал се проведе в Хасково

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Украински пърженки
    Украински пърженки

