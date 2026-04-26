Дубълът на баскетболния „Хасково“ с победа на старта на плейофите

Дублиращият отбор на баскетболния „Хасково“ стартира с успех в плейофната фаза на регион „Юг“ в „Б“ група.

Момчетата на играещия треньор Виктор Колянов се наложиха над „Тракия Стамболийски“. Хасковлии спечелиха с 80:62 точки.

Най-резултатен при победата бе Исмет Кара, който вкара 20 точки. С 14 т. мача завърши Тодор Конгалов, а по 10 т. добавиха Стоян Гачев, Виктор Колянов, капитанът Йоан Желев и Георги Кирков. За „Тракия“ с по 13 т. завършиха Кристиано Спасов и Стилиян Сариев.

В плейофите се играе до две победи от три срещи.

Следващият мач е на 3 май от 18:00 часа отново в Димитровград.