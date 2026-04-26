Кадетките на „Юнак“ с второ място на държавния шампионат

В рамите на два дни в София се проведе Държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика.

При девойките старша възраст Яна Борисова се класира на осмо място на земна гимнастика, многобоя тя бе на 19 място. В същата възраст Ивон Жекова е 22-да, а Анна Борисова е 24-та.

При кадетките Сечил Кямил е на 11-то място в многобоя, Персияна Генева е 12-та, а Калина Николова е 14 – та. В отборното класиране при кадетките кадетки са на второ място.

На отделните уреди Сечил Сунай е осма на прескок, шеста на греда и на земна гимнастика. На смесена успоредка Калина Иванова е осма, а Персияна Генева седма и на греда и осма на земна гимнастика.