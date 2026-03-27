„Хасково“ приема „Видабаскет“ в баскетболното дерби на „А“ група

Мач номер 4 между „Хасково“ и „Видабаскет“ ще се изиграе тази неделя в зала „Дружба“. На този етап през сезона двата тима си размениха по един успех, а третият двубой бе прекъснат, заради спречкване между състезатели. Сега домакините са готови за успех пред своя публика. Янко Желев няма да може да разчита на трима свои играчи. Това са Кристиян Желев и Кристиян Челенков, които същия ден имат мач с „Берое“ в първенството на НБЛ. Динко Христов пък е наказан. „Видабаскет“ също получи наказания след прекратения двубой във Видин.

От щаба на „Хасково“ се надяват на силна подкрепа от публиката. Мачът от последния кръг на редовния сезон е в неделя от 17:00 часа.