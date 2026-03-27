Владислав Узунов и Христо Бойков на линия за мача със „Спартак“

Серията от мачове на ОФК „Хасково“ с тимове, намиращи се по-напред в класирането, продължава с двубой срещу „Спартак“ (Пловдив). Хасковлии посрещат „гладиаторите“ в събота от 16:00 часа.

В миналите два кръга играчите на Живко Желев се представиха силно срещу лидера „Несебър“ и срещу втория в таблицата „Марица“ (Пловдив), но и в двата случая не записаха победа. Сега тимът е устремен към успех срещу седмия в таблицата „Спартак“.

„Момчетата показват характер седмица след седмица, въпреки че имахме доста проблеми. Затова ги поздравявам. Надявам се откъм желание и себераздаване да продължим в същия дух, но чисто игрово има още доста неща, които можем да подобрим. Мисля, че с хората, които се завръщат в състава, ще вдигнем с една идея игровото представяне. Надявам се да успеем да се поздравим с победа срещу „Спартак“, заяви за eTV и Haskovo.net старши треньорът на ОФК „Хасково“ Живко Желев.

След изтърпени наказания в игра се завръщат Владислав Узунов и Христо Бойков. Надеждите на Желев са да може да разчита и на капитана си Тейнур Марем. Друг опитен защитник – Бейсим Бейсим обаче отпада от титулярния състав. Бранителят може би ще попадне в групата, но няма да се рискува излишно с неговото пускане в игра. Почти сигурно аут за двубоя с пловдивчани е Антон Желязков. Калоян Делчев все още не е напълно възстановен от контузия, но вече тренира наравно с останалите играчи. За неговото участие в този мач ще се решава в последния момент.

Източник: Haskovo.NET

