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Ток удари двама работници в Узунджово при ремонтни дейности на далекопровод

Двама работници пострадаха при ремонтни дейности в хасковското село Узунджово, съобщиха от полицията.

Вчера в 14:05 часа на спешния телефон е подаден сигнал, че на територията на електрическата подстанция има пострадали работници, ударени от ток. На място са изпратени екипи на полиция, Инспекцията по труда и медици. Установени са двама работници – на 39 г. от село Руец, област Търговище и мъж от същата област на 40 г. от село Алваново. По първоначални данни те са извършвали ремонтни дейности по замерване от вишка за поставяне на пилон, когато са ударени от волтова дъга от далекопровода.

Пострадалите са транспортирани за лечение в УМБАЛ Пловдив с изгаряния, без опасност за живота. Извършен е оглед и е образувано досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

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