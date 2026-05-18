От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

22 °C

Трима са ранени при пътни инциденти в региона

Трима души пострадаха леко при различни инциденти в Хасковска област, съобщават от полицията. 
Мотоциклетист е пострадал в произшествие в Харманли. В петък в 12,50 часа е подаден сигнал за инцидента на улица „Македония“. Изпратените на място екипи са установили, че 21-годишният водач от село Брод на товарно „Рено“ не е спазил пътен знак Б-2, което  е станало причина за удар с мотоциклет „Сузуки“. 36-годишният водач е прегледан в болница и настанен за домашно лечение. Съставен е акт на причинилия ктастрофата водач. 
 
На следващия ден в Свиленград 50-годишна е управлявала „БМВ“ по улица Драган Цанков“. След прилошаване, жената е загубила управлението, навлязла е в насрещното движение и се е ударила в бордюр на тротоара. Пробите й за алкохол и дрога са отрицателни. Тя е прегледана и освободена за лечение в дома си.
 
В неделя в Хасково е пострадала пресичаща пешеходна пътека жена. В 18,30 часа по булевард „България“ в посока „Зеленчуков“ пазар се е движил 19-годишен от Кърджали с леката си кола „Мерцедес“. Той не е пропуснал и е ударил пресичащата на пешеходна пътека тип „зебра“ хасковлийка на 47 години. Жената е прегледана в хасковската болница и е изписана за домашно лечение.
Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Бус и лек автомобил изгоряха в областта, разследват причините
Бус и лек автомобил изгоряха в областта, разследват причините
преди 45 минути
Хандбалистките на „Свиленград“ спечелиха бронзовите медали в шампионата за жени
Хандбалистките на „Свиленград“ спечелиха бронзовите медали в шампионата за жени
преди 1 час
Двама загинаха в катастрофи през почивните дни
Двама загинаха в катастрофи през почивните дни
преди 1 час
Слънчево и топло в началото на седмицата
Слънчево и топло в началото на седмицата
преди 3 часа
„Хасково“ е вицешампион на „А“ група
„Хасково“ е вицешампион на „А“ група
преди 16 часа
„Асти ‘91“ остана на крачка от медалите на Държавния финал
„Асти ‘91“ остана на крачка от медалите на Държавния финал
преди 18 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – 100 KILA - S 200

Случаен виц

Хандбалистките на „Свиленград“ спечелиха бронзовите медали в шампионата за жени
Бус и лек автомобил изгоряха в областта, разследват причините

Трябва да си умен, за да правиш добро, глупаците не са способни на това. - Мадам дьо Помпадур

Последни обяви

Случайна рецепта

Филе от карагьоз с пармезан
Филе от карагьоз с пармезан

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.