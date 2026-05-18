Трима са ранени при пътни инциденти в региона

Трима души пострадаха леко при различни инциденти в Хасковска област, съобщават от полицията.

Мотоциклетист е пострадал в произшествие в Харманли. В петък в 12,50 часа е подаден сигнал за инцидента на улица „Македония“. Изпратените на място екипи са установили, че 21-годишният водач от село Брод на товарно „Рено“ не е спазил пътен знак Б-2, което е станало причина за удар с мотоциклет „Сузуки“. 36-годишният водач е прегледан в болница и настанен за домашно лечение. Съставен е акт на причинилия ктастрофата водач.

На следващия ден в Свиленград 50-годишна е управлявала „БМВ“ по улица Драган Цанков“. След прилошаване, жената е загубила управлението, навлязла е в насрещното движение и се е ударила в бордюр на тротоара. Пробите й за алкохол и дрога са отрицателни. Тя е прегледана и освободена за лечение в дома си.

В неделя в Хасково е пострадала пресичаща пешеходна пътека жена. В 18,30 часа по булевард „България“ в посока „Зеленчуков“ пазар се е движил 19-годишен от Кърджали с леката си кола „Мерцедес“. Той не е пропуснал и е ударил пресичащата на пешеходна пътека тип „зебра“ хасковлийка на 47 години. Жената е прегледана в хасковската болница и е изписана за домашно лечение.