Пиян с 2,05 промила зад волана се опита да избяга от полицейски патрул

49-годишен се опита да избяга от полицейска проверка в Тополовград, но е бил заловен, съобщиха от МВР – Хасково. В 1:35 часа в събота той се е движил по улица „Мусала“ с леката си кола „Дачия“. Автопатрул му е подал сигнал със стоп палка за проверка, но колата е продължила пътя си и е последвана от униформените полицаи. На метри по-късно е спрян и е установено, че водачът е употребил алкохол. Дрегерът показал 2,05 промила в издишания въздух. Отказал е кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа.

Ден по-рано, в петък, в Симеоновград служителите са проверили 22-годишна, шофирала „Мерцедес“ след употреба на метамфетамин, потвърдено с техническо средство.

И двамата са били с мерки на задържане до 24 часа.

45-годишен водач на „Мерцедес", заловен да шофира по улиците на града с 2,81 промила.